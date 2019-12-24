В ДТП в Актау пострадали две беременные женщины

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Дорожный инцидент произошел после полудня 23 декабря около областной многопрофильной детской больницы в 26-м микрорайоне Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Подробности сообщили в пресс-службе департамента полиции и управления здравоохранения региона.

Как установлено, водитель Lexus выезжал со второстепенной и не уступил дорогу движущейся в это время «легковушке» Kia. Столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП пострадали две беременные женщины, которые находились в салоне Kia.

Бригада «скорой помощи» доставила их в стационар. У первой пострадавшей, 1979 года рождения, которая находится на 33-34 неделе беременности, врачи диагностировали ушиб бедра. Вторая, 1988 года рождения, пребывающая на 22-23 неделе беременности, получила ушиб грудной клетки.

«По данному факту в отношении водителя Lexus был составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Санкция данной статьи предусматривает штраф либо лишение прав. Машина водворена на штрафную стоянку», - отметили в ведомстве.

Напомним, днем 13 декабря в ДТП в Мангистау пострадали две беременные женщины, которые на тот момент находились на 23-24 неделе беременности.У первой пострадавшей врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Она была госпитализирована в Мангистаускую областную больницу (МОБ). Вторая пострадавшая перенесла ситуационный невроз. От госпитализации отказалась.

Статья 610 КоАП РК - Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.

1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Это влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП) (50 500 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере 40 МРП (101 000 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.

3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, влекут штраф в размере 60 МРП (151 500 тенге).