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вчера 23:55
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В ДТП с микроавтобусом в Павлодарской области пострадали два человека
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На трассе «Ленинский-Курчатов» в Павлодарской области легковушка столкнулась с микроавтобусом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«На 97-м километре автодороги «Ленинский-Курчатов» 23-летний водитель автомашины «ВАЗ-2109», выехав со второстепенной дороги из села Коктобе, совершил столкновение с микроавтобусом «ГАЗ-322132» под управлением 57-летнего сельчанина», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
В результате аварии пассажиры ВАЗа, 1999 и 1957 годов рождения, с травмами госпитализированы. По факту проводится проверка.
«Только с начала года на территории области зарегистрировано 37 происшествий на дорогах, в результате которых два человека погибли, 54 травмированы», - добавили в департаменте.
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