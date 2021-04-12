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    22:59, 11 Апрель 2021 | GMT +6

    В ДТП попала полицейская машина в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области в ДТП попала полицейская машина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Фото разбитой полицейском автомашины «Нива», попавшей в аварию на автотрассе сообщением Атырау-Доссор, появилось в социальных сетях.

    В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что авария с «Нивой» произошла при исполнении полицейскими служебных обязанностей.

    «Машина съехала с трассы. В момент аварии в «Ниве» находились двое сотрудников полиции. Причины выясняются», - прокомментировали в пресс-службе ДП Атырауской области.

    В пресс-службе опровергли распространяемую в социальных сетях информацию, что находившийся за рулем полицейский находился в нетрезвом состоянии. Сведения о том, пострадали ли полицейские пообещали предоставить позже.

    Теги:
    МВД РК Атырауская область ДТП Происшествия, ЧС Правоохранительные органы
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