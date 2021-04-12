В ДТП попала полицейская машина в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области в ДТП попала полицейская машина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фото разбитой полицейском автомашины «Нива», попавшей в аварию на автотрассе сообщением Атырау-Доссор, появилось в социальных сетях.

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что авария с «Нивой» произошла при исполнении полицейскими служебных обязанностей.

«Машина съехала с трассы. В момент аварии в «Ниве» находились двое сотрудников полиции. Причины выясняются», - прокомментировали в пресс-службе ДП Атырауской области.

В пресс-службе опровергли распространяемую в социальных сетях информацию, что находившийся за рулем полицейский находился в нетрезвом состоянии. Сведения о том, пострадали ли полицейские пообещали предоставить позже.