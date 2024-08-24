В ДТП на трассе в ЗКО погибли четыре человека

24 августа в Западно-Казахстанской области на трассе Казталовка-Уральск водитель автомобиля «ГАЗ-3102» столкнулся со стоящей на обочине автомашиной «КАМАЗ». В результате ДТП четыре человека погибли, еще трое находятся в больнице, передает корреспондент агентства Kazinform.

Среди пострадавших пассажиров — двое несовершеннолетних 2014 и 2016 годов рождения. Они находятся в больнице и их состояние оценивается как стабильно тяжелое и очень тяжелое соответственно. Последним госпитализированным оказался мужчина 1981 года рождения.

— По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование. В ДТП погибли сотрудник полиции и его супруга, которые были пассажирами автомашины «ГАЗ-3102». Руководство и личный состав Департамента полиции Западно-Казахстанской области выражает соболезнования семьям и близким погибших, — сообщили в пресс-службе.

Ранее стали известны подробности ДТП, которое произошло ночью 17 августа на автодороге республиканского значения Мерке-Шу-Бурылбайтал. Тогда в лобовом столкновении на жамбылской трассе минивена Toyota Alfard и служебного полицейского автомобиля Skoda Octavia, с последующим возгоранием минивена, погибли шесть человек, четверо получили ранения.