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    17:31, 24 Август 2024 | GMT +6

    В ДТП на трассе в ЗКО погибли четыре человека

    Жол апаты
    Фото - ДП ЗКО

    24 августа в Западно-Казахстанской области на трассе Казталовка-Уральск водитель автомобиля «ГАЗ-3102» столкнулся со стоящей на обочине автомашиной «КАМАЗ». В результате ДТП четыре человека погибли, еще трое находятся в больнице, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Среди пострадавших пассажиров — двое несовершеннолетних 2014 и 2016 годов рождения. Они находятся в больнице и их состояние оценивается как стабильно тяжелое и очень тяжелое соответственно. Последним госпитализированным оказался мужчина 1981 года рождения.

    — По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование. В ДТП погибли сотрудник полиции и его супруга, которые были пассажирами автомашины «ГАЗ-3102». Руководство и личный состав Департамента полиции Западно-Казахстанской области выражает соболезнования семьям и близким погибших, — сообщили в пресс-службе.

    Ранее стали известны подробности ДТП, которое произошло ночью 17 августа на автодороге республиканского значения Мерке-Шу-Бурылбайтал. Тогда в лобовом столкновении на жамбылской трассе минивена Toyota Alfard и служебного полицейского автомобиля Skoda Octavia, с последующим возгоранием минивена, погибли шесть человек, четверо получили ранения.

    Теги:
    ДТП Регионы Казахстана Полиция Происшествия Западно-Казахстанская область
    Жуман Кииков
    Автор
    Жуман Кииков
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