В ДТП на угнанной машине попал житель Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В ДТП на угнанной машине попал житель Уральска. Ущерб от разбитого авто составил 1,5 миллиона тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

Инцидент произошел в микрорайоне Сарытау. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 29-летний мужчина угнал «BMW-318», который принадлежит 33-летней жительнице города.

Полицейские задержали угонщика. По результатам медицинского освидетельствования, в момент преступления он был трезв.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование по статье 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».