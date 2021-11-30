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В ДТП на угнанной машине попал житель Уральска

30 Ноября 2021 13:14
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В ДТП на угнанной машине попал житель Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В ДТП на угнанной машине попал житель Уральска. Ущерб от разбитого авто составил 1,5 миллиона тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

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Инцидент произошел в микрорайоне Сарытау. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 29-летний мужчина угнал «BMW-318», который принадлежит 33-летней жительнице города.

Полицейские задержали угонщика. По результатам медицинского освидетельствования, в момент преступления он был трезв.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование по статье 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».


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#Западно-Казахстанская область   #ДТП  
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