10:30, 11 Май 2021 | GMT +6
В ДТП на трассе Кокшетау-Петропавловск погибла водитель легкового авто
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На трассе Кокшетау-Петропавловск, вблизи села Келлеровка произошла авария, есть жертвы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Департамента полиции СКО в Instagram.
«10 мая около 07:00 ч. на 387 км автодороги Петропавловск - Нур-Султан жительница Акмолинской области, 1975 г.р., управляя автомашиной Daewoo Ravon, выехав на встречную полосу движения, совершила с столкновение с прицепом ехавшей навстречу автомашины «МАЗ», под управлением жителя Петропавловска. В результате ДТП водитель автомашины Daewoo Ravon от полученных травм скончалась на месте», - проинформировали в Отделе полиции Тайыншинского района.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 345 УК РК, назначены необходимые экспертизы.