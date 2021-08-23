В ДТП на трассе Атырау-Уральск погибли три человека
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В ДТП на трассе Атырау-Уральск погибли три человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 августа в 18:50 часов на 93 километре автодороги республиканского значения Атырау-Уральск. В 25 километрах от поселка Коктогай Махамбетского района водитель 1990 г.р., управляя автомашиной марки «ВАЗ-21015», следуя со стороны пос. Индер в сторону г. Атырау, не приняв меры предосторожности, совершил лобовое столкновение с автомашиной марки «КамАЗ-53215». Грузовая автомашина под управлением водителя 1958 г.р. следовала со стороны города Атырау в сторону поселка Индер. В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ-21015», а также пассажиры 1954 г.р., и 1978 г.р., от полученных телесных повреждений скончались на месте», - сообщили в пресс-службе ДП области.
В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 345 ч. 4 УК РК.
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