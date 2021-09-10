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    19:35, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В ДТП на трассе Атырау-Уральск погибли два человека

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В дорожно-транспортном происшествии на трассе Атырау-Уральск погибли два человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    ДТП с гибелью людей произошло сегодня в первой половине дня. На 57-м километре трассы Атырау-Уральск столкнулись Toyota Prada и Skoda Rapid. В результате на месте столкновения погибли водитель и пассажир Skoda Rapid 1995 и 1997 года рождения.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в настоящее время проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более человек»).


    Теги:
    МВД РК Атырауская область ДТП Правоохранительные органы
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