В ДТП на трассе Атырау-Уральск погибли два человека

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В дорожно-транспортном происшествии на трассе Атырау-Уральск погибли два человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

ДТП с гибелью людей произошло сегодня в первой половине дня. На 57-м километре трассы Атырау-Уральск столкнулись Toyota Prada и Skoda Rapid. В результате на месте столкновения погибли водитель и пассажир Skoda Rapid 1995 и 1997 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в настоящее время проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более человек»).