В ДТП на трассе Атырау-Уральск погибли четыре человека, шестеро в больнице

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области от последствий дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека, еще 6 человек доставлены в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО, происшествие случилось 26 февраля на территории Акжайыкского района. В 03:29 часов на 259 километре трассы Атырау-Уральск, в 10 километрах от села Атамекен, столкнулись две автомашины «Тойота Камри». В результате в двух автомашинах погибли 4 человека, 6 человек доставлены в больницу села Тайпак.

Как уточнил официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков, в связи с ухудшением погодных условий, было принято решение о закрытии трассы на указанном направлении с 00:00 часов 26 февраля. Но водитель такси не подчинился законному требованию сотрудников полиции. В результате было допущено лобовое столкновение двух автомашин. Имеется видеозапись, подтверждающая неподчинение требованию сотрудников полиции.



