В ДП на транспорте прошла рабочая встреча Общественного совета при МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Нур-Султане прошла рабочая встреча Председателя Общественного совета при Министерстве внутренних дел РК, профессора Марата Когамова с личным составом аппарата департамента полиции на транспорте. В ней приняли участие начальник ДПТ Онал Бекиев и его заместители, а также сотрудники аппарата департамента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте.

В своем выступлении доктор юридических наук Марат Когамов остановился на основных направлениях и задачах в рамках реализации Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий». Он сделал акцент на задачах, поставленных непосредственно перед сотрудниками органов внутренних дел, а также касательно Дорожной карты по модернизации ОВД на 2019-2021 годы.

Кроме того, на заседании были обсуждены вопросы по работе, согласно введенных изменений в законодательные акты, в части внедрения трехзвенной модели уголовного процесса с разделением полномочий. Участники смогли получить ответы на вопросы, возникающие в уголовном процессе.

Марат Когамов ознакомил участников встречи с планом работы Общественного совета при МВД на предстоящий период.

«Все вы знаете, что в последние годы государство придает большое значение открытости и прозрачности правоохранительных органов, поскольку долгие годы они были закрыты для общества и населения. Появление основ общественного контроля за деятельностью ОВД по защите интересов граждан, прав личности отвечает потребностям правового государства и обеспечению верховенства закона. И сегодня общественные советы воспринимаются как значимый дополнительный фактор улучшения организации и деятельности ОВД, моральной и иной поддержки его личного состава», - подчеркнул он.

По словам Марата Чекишевича, доверие граждан к сотрудникам ОВД формируется из результатов работы полицейских, надлежащего исполнения обязанностей, своевременного и качественного реагирования на обращения граждан. Поэтому руководителям подразделений ОВД важно рассматривать лично обращения граждан и обеспечить их объективное разрешение.

Также обсуждены первостепенные задачи по усилению охраны общественного порядка и обеспечению правопорядка в целом, вопросы по кадровой политики, укреплению дисциплины и законности, о принципах предотвращения и противодействия коррупции среди личного состава департамента.

По итогам встречи принято решение по дальнейшему совершенствованию работы транспортной полиции.

В свою очередь, начальник департамента Онал Бекиев отметил, что работа транспортной полиции всегда направлена на открытость и доступность.

В настоящее время по республике функционируют 25 подразделений ДПТ. Сегодня транспортными полицейскими страны осуществляется охрана общественного порядка на 27 приграничных станциях, в оперативное обслуживание входит 305 железнодорожных вокзалов и 18 аэропортов. По территории страны в сутки курсируют почти 170 пассажирских поездов. Ежегодно железнодорожным транспортом перевозится в среднем 12 млн пассажиров.

В завершении глава ведомства выразил огромную благодарность Марату Когамову за проведение встречи и пожелал ему крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе.