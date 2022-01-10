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    13:14, 10 Январь 2022 | GMT +6

    В ДП Алматинской области выразили соболезнования семьям погибших при исполнении служебного долга

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Департаменте полиции Алматинской области выразили соболезнования семьям и родным погибших при исполнении служебного долга в результате произошедших в Казахстане январских событий, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Среди них инспектор Специального отряда быстрого реагирования Дархан Барганаев и прапорщик юстиции Ержанов Ербол. Они находились при исполнении служебных обязанностей по охране правопорядка и с честью выполнили свой служебный долг, ценою своей жизни.

    Прапорщик юстиции прослужил в органах внутренних дел с 1999 года. Был наставником для молодых сотрудников. Все эти годы являлся примером для подражания, как профессионал, честный и порядочный сотрудник, который также воспитывал двоих детей.

    Лейтенант полиции Дархан Барганаев начал службу в системе ОВД в 2011 году. За этот срок службы он повышал свой профессионализм и стремился к улучшению безопасности.

    Оба посмертно награждены орденами «Айбын» Указом Президента РК. Ербол Ержанов орденом «Айбын» 3 степени, а Дархан Барганаев 2 степени.

    «Они до последней минуты ценой своей жизни с честью и достоинством исполняли свою присягу на верность Родине, на верность народу. И всегда будут для нас примером бескорыстного служения Отечеству, доблести и верности долгу», - добавили в ДП региона.

    Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил погибших военнослужащих и полицейских.


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Утраты ЧП-2022 Алматинская область Правоохранительные органы
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