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В допинг-пробе Бауыржана Исламхана найден запрещенный препарат

10 Ноября 2020 01:10
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В допинг-пробе Бауыржана Исламхана найден запрещенный препарат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В организме капитана сборной Казахстана Бауыржана Исламхана после сдачи допинг-пробы в рамках Лиги азиатских чемпионов обнаружили запрещенный препарат. Игрок временно отстранен от официальных игр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Казахстанской федерации футбола.

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Как сообщили в федерации, целый ряд ведущих игроков национальной команды не сможет принять участие в ближайших матчах.

Из-за травм в расположении сборной отсутствуют полузащитники Бактиёр Зайнутдинов, Серикжан Мужиков, Думан Нарзилдаев, а также игрок обороны Сергей Малый.

Проблемы со здоровьем могут вызвать пропуск запланированных игр защитником Темирланом Ерлановым и опорным хавбеком Асхатом Тагыбергеном.

«Не сумеет помочь команде капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан. После сдачи допинг-пробы в рамках Лиги азиатских чемпионов в его организме обнаружился запрещенный препарат. Игрок временно отстранен от официальных игр.

Полузащитник белорусского «Руха» Владислав Васильев тоже не прибыл в сборную Казахстана. Причиной отсутствия футболиста является положительный тест на COVID-19», - сообщили в федерации.

В качестве замены из резервного списка вызваны игроки средней линии Аслан Дарабаев и Юрий Перцух. Наряду с ними приглашен нападающий Тохтар Жангылышбай.


Напомним, в июле 2020 года футбольный клуб «Аль-Айн» из ОАЭ официально объявил о продлении контракта с полузащитником сборной Казахстана Бауыржаном Исламханом. Новый контракт футболиста с клубом был рассчитан на три сезона.


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#Происшествия   #Спорт  
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