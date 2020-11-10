В допинг-пробе Бауыржана Исламхана найден запрещенный препарат
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В организме капитана сборной Казахстана Бауыржана Исламхана после сдачи допинг-пробы в рамках Лиги азиатских чемпионов обнаружили запрещенный препарат. Игрок временно отстранен от официальных игр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Казахстанской федерации футбола.
Как сообщили в федерации, целый ряд ведущих игроков национальной команды не сможет принять участие в ближайших матчах.
Из-за травм в расположении сборной отсутствуют полузащитники Бактиёр Зайнутдинов, Серикжан Мужиков, Думан Нарзилдаев, а также игрок обороны Сергей Малый.
Проблемы со здоровьем могут вызвать пропуск запланированных игр защитником Темирланом Ерлановым и опорным хавбеком Асхатом Тагыбергеном.
«Не сумеет помочь команде капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан. После сдачи допинг-пробы в рамках Лиги азиатских чемпионов в его организме обнаружился запрещенный препарат. Игрок временно отстранен от официальных игр.
Полузащитник белорусского «Руха» Владислав Васильев тоже не прибыл в сборную Казахстана. Причиной отсутствия футболиста является положительный тест на COVID-19», - сообщили в федерации.
В качестве замены из резервного списка вызваны игроки средней линии Аслан Дарабаев и Юрий Перцух. Наряду с ними приглашен нападающий Тохтар Жангылышбай.
Напомним, в июле 2020 года футбольный клуб «Аль-Айн» из ОАЭ официально объявил о продлении контракта с полузащитником сборной Казахстана Бауыржаном Исламханом. Новый контракт футболиста с клубом был рассчитан на три сезона.
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