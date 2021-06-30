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    22:28, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    В донорах нуждается Карагандинский областной центр крови

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский областной центр крови нуждается в пополнении запасов банка крови. Жителей области призывают стать донорами крови и иммунной плазмы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы нуждаемся в донорах крови всех групп. Донорами могут стать люди старше 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. Это хронические заболевания сердца, почек, печени, отсутствие какого-либо органа или перенесённые инфекционные заболевания, в том числе гепатиты, ВИЧ-инфекция, сифилис, туберкулёз. Вес донора должен превышать 55 килограммов. Размер денежной выплаты за сдачу крови составляет 0,25 МРП (730 тенге). Донору предоставляется два выходных дня», – отметила заместитель директора Областного центра крови Ляззат Сабирова.

    Также Центру крови необходимы доноры иммунной плазмы. Острая потребность лечебных учреждений области в иммунной плазме наблюдается в последнее время из-за распространения COVID-19. Она необходима для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

    «Стать донорами иммунной плазмы могут мужчины и женщины (не имеющие беременности в анамнезе) старше 18 лет, переболевшие коронавирусом в среднетяжёлой и тяжёлой степени за последние 4–5 месяцев. Желающие стать донорами иммунной плазмы могут обращаться к нам ежедневно, кроме воскресенья, с 08:00 до 16:00. Перед процедурой мы сначала проведём обследование доноров, консультацию, определим уровень антител. Обследование проводится бесплатно. Если с уровнем антител всё в порядке, то мы назначаем удобное для донора время и ждём его на процедуру. Размер денежной выплаты за сдачу 600 мл иммунной плазмы – 22 275 тенге», – добавила Ляззат Сабирова.

    Также сдать кровь на иммунную плазму могут жители области, вакцинированные от COVID-19, при наличии необходимого уровня антител.

    При обращении в Центр крови при себе нужно иметь оригинал удостоверения личности. Процедура сдачи крови для плазмы занимает не менее двух часов.

    Определить титры антител и сдать кровь можно по адресу: г. Караганда, проспект Шахтёров, 81.

    Телефоны для справок: 50-30-33 (регистратура), 50-79-09 (внутренний 207, 250), 50-68-66.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Карагандинская область Общество
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