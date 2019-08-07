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В доме экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева произошла стрельба

7 Августа 2019, 20:55
В доме экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева произошла стрельба

БИШКЕК. Кабар – КАЗИНФОРМ - В доме бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш произошла стрельба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Как сообщили агентству «Кабар» в пресс-службе ГУВД Чуйской области, из дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева поступил звонок в милицию.

«На место выехала следственно-оперативная группа ГУВД Чуйской области. Дополнительная информация будет дана позже», - отметили в ГУВД.

Между тем в соцсетях появилось видео, снятое на территории дома А. Атамбаева, где вооружённые люди начали стрельбу.

Напомним, что ранее Жогорку Кенеш принял решение о снятии неприкосновенности с экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Отметим, ранее была создана специальная депутатская комиссия по изучению обвинений в отношении А. Атамбаева, озвученных депутатами. По итогам ее работы решено предъявить обвинения Атамбаеву по 6 эпизодам.

Однако Генеральная прокуратура, давая юридическую оценку работе комиссии, оставила лишь 5 эпизодов. Так, А. Атамбаева подозревают в незаконной трансформации и приобретении земельного участка в селе Кой-Таш, незаконном освобождении так называемого «вора в законе» А. Батукаева, эпизод с фиктивной продажей здания «Форум» Субихи Пархати, коррупционные деяния при реконструкции ТЭЦ г. Бишкека и закупки угля на ТЭЦ Бишкека.

А. Атамбаеву уже трижды вручили повестку на допрос в МВД по делу по освобождению лидера ОПГ А. Батукаева. Однако он их проигнорировал.

27 июня т.г. Жогорку Кенеш принял решение о снятии неприкосновенности с экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

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