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В домах карагандинцев станет теплее

19 Августа 2021 02:44
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В домах карагандинцев станет теплее

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде решают проблему дефицита качественного теплоснабжения. Речь идёт о жителях Юго-Востока, а также новых домах этого района. В областном центре в рамках программы «Нурлы жер» реализуется проект по строительству тепловывода М-3 от ТЭЦ-3, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Город разрастается, и в связи с этим мощностей нынешних сетей не хватает. Масштабный проект начали в этом году.

Уже проложили 3,5 км труб. Всего же протяжённость подземных магистральных тепловых сетей – 20 километров. Задействовано 75 человек и 22 единицы спецтехники. Также построят четыре насосные станции. Теплопровод обогнёт жилые массивы города и доставит тепло в дома жителей Юго-Востока.

Завершить строительно-монтажные работы планируют до 2023 года.

Строительство началось по инициативе акима области Жениса Касымбека. По его словам, дальнейшее развитие юго-западного, северо-восточного и юго-восточного планировочных районов Караганды невозможно без нового тепловывода от ТЭЦ-3.



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#Карагандинская область   #ЖКХ   #Акимат  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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