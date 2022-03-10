В долгосрочной перспективе эффективным будет повышение компетенций работающих – Ердилда Таутенов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В долгосрочной перспективе более эффективным будет повышение компетенций работающих. Такое мнение высказал директор Центра макроэкономических исследований и прогнозирования АО «Институт экономических исследований» Ердилда Таутенов, говоря о программе повышения доходов населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В краткосрочной перспективе эффективными считаю мероприятия, направленные на повышение заработных плат отдельных категорий работников, сокращение дисбалансов руководящего и производственного персонала группы компании «Самрук-Казына», а также создание новых рабочих мест», – сказал Е.Таутенов.

Что касается долгосрочной перспективы, то, по мнению эксперта, в программу включены системные мероприятия, направленные на повышение компетенций и навыков занятого населения и создание высокопроизводительных рабочих мест путем поддержки предприятий обрабатывающей промышленности.

В частности, Е.Таутенов отметил комплекс мероприятий, направленных на поддержку молодежи. Потому что рабочая молодежь является основой для развития страны. В программе предусмотрено внесение поправок в Трудовой кодекс для стимулирования молодежи к труду, а также организация сопровождения молодых специалистов, начиная со школьной скамьи.

Напомним, сегодня Министерство национальной экономики представило программу повышения доходов населения, разработанную по поручению Главы государства. Программа содержит 80 мер, разделенных по следующим основным направлениям: повышение трудовых доходов населения; повышение доходов населения путем развития масштабной занятости; защита покупательной способности.



