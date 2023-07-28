В долг приобретают продукты и лекарства костанайские медорганизации

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Костанайские медорганизации задолжали свыше 3 млрд тенге поставщикам медицинских услуг. Львиная доля этой суммы - свыше 2 млрд тенге - долги больниц за лекарственные средства. Сегодня больницам региона приходится покупать в долг не только лекарства, но и продукты. Пока вопрос с кредиторской задолженностью медицинских организаций региона никак не решается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации директора Костанайского филиала «Фонд социального медицинского страхования» Батырбека Нургалиева, по состоянию на 1 июля из 43 государственных организаций области в 16 - имеется кредиторская задолженность. Общая сумма порядка 3 млрд 200 млн тенге. Это, по факту, медицинские организации должны поставщикам медицинских услуг.

«Если изучить структуру, из этой суммы порядка 2 млрд тенге - долги за лекарственные средства и изделия медицинского назначения. Также имеются долги по налогам и взносам - 513 млн тенге. Оплата прочих услуг - 247 млн тенге, комуслуги - 129 млн тенге, приобретение прочих запасов 107 млн тенге, а также по продуктам питания - долги в 86 млн тенге»,- озвучил данные глава регионального фонда.

Кредиторская задолженность, по словам Нургалиева, складывается из нескольких причин. Одна из решающих - тарифы на оказание медпомощи, по которой осуществляется оплата. Они утверждаются министерством здравоохранения и предусматривают ежегодное повышение заработной платы медицинским работникам. Но, к сожалению, возможности бюджета ограничены, поэтому увеличение тарифа на коэффициент инфляции не происходит. То есть на деле, практически все, что зарабатывает медорганизация - уходит на фонд оплаты труда.

При этом, в регионе еще не озвучили конкретной схемы решения вопроса, а долги - продолжают расти. Сам Батырбек Нургалиев считает, что проблема кроется в плохом менеджменте этих медорганизаций.

«Акимом области дано поручение провести анализ финансовой деятельности организаций и усилить контроль за эффективностью расходования средств. На сегодня в филиал фонда поступило дополнительно финансирование в размере 2,5 млрд тенге, которые будут доведены до поставщиков медицинских услуг в соответствии с процедурами закупа медуслуг»,- заключил он.

Ранее ситуацию с кредиторской задолженностью прокомментировал руководитель областного управления здравоохранения Данияр Джандаев. Он сообщил о том, что процесс образования кредиторской задолженности складывается из-за постоянного увеличения заработной платы медперсоналу и врачам.

«На основании постановления 1193 мы в течение нескольких лет повышаем заработную плату нашим медицинским работникам, то есть среднему персоналу - на 20% ежегодно, врачебному составу - на 30%. Но тарифы за пролеченный случай предусматривают ежегодное повышение от 11% до 14%. Они не покрывают затраты, которые идут на фонд оплаты труда»,- добавил Джандаев.

По факту 80-90% той суммы, которую зарабатывает медицинская организация, уходит на фонд оплаты труда. А на оставшиеся 10% медорганизациям развиваться сложно. Отсюда - и многомиллиардные кредиторские задолженности медицинских организаций, причем не только в Костанайской области.