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В документе родившейся девочки в Алматы неправильно указали пол
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинка месяцами не могла доказать, что ее родившая дочь не мальчик. Дело в том, что документ на ребенка в роддоме оформили неправильно, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как прокомментировали в Алматинском городском филиале партии «Nur Otan», жительница Алматы Мақпал Нурлан обратилась с жалобой на городской родильный дом № 3. Пол дочери указанной гражданки, родившейся 29 сентября 2021 года, был ошибочно зафиксирован сотрудниками родильного дома в информационной базе как «мальчик».
На протяжении четырех месяцев с момента возникновения ошибки, работы по внесению изменений не дали результатов.
«Алматинский городской филиал партии «Nur Otan» совместно с депутатом городского маслихата Асией Айкановной провели работу по исправлению ошибок в информационной базе Министерства здравоохранения РК. В течение 10 дней с момента обращения в партию, как вы видите, сегодня мама новорожденного ребенка получила свидетельство о рождении на ребенка», - сообщили в пресс-службе партии.
Также, по схожим проблемам в партию обращаются граждане, все обращения находятся на контроле партии и принимаются соответствующие меры.
Например, на данный момент мать новорожденного ребенка из-за ошибки бухгалтера одного из учреждений города уже полгода не может получить пособие на рождение ребенка и по уходу за ребенком.
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