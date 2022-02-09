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В документе родившейся девочки в Алматы неправильно указали пол

9 Февраля 2022 13:53
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В документе родившейся девочки в Алматы неправильно указали пол

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинка месяцами не могла доказать, что ее родившая дочь не мальчик. Дело в том, что документ на ребенка в роддоме оформили неправильно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как прокомментировали в Алматинском городском филиале партии «Nur Otan», жительница Алматы Мақпал Нурлан обратилась с жалобой на городской родильный дом № 3. Пол дочери указанной гражданки, родившейся 29 сентября 2021 года, был ошибочно зафиксирован сотрудниками родильного дома в информационной базе как «мальчик».

На протяжении четырех месяцев с момента возникновения ошибки, работы по внесению изменений не дали результатов.

«Алматинский городской филиал партии «Nur Otan» совместно с депутатом городского маслихата Асией Айкановной провели работу по исправлению ошибок в информационной базе Министерства здравоохранения РК. В течение 10 дней с момента обращения в партию, как вы видите, сегодня мама новорожденного ребенка получила свидетельство о рождении на ребенка», - сообщили в пресс-службе партии.

Также, по схожим проблемам в партию обращаются граждане, все обращения находятся на контроле партии и принимаются соответствующие меры.

Например, на данный момент мать новорожденного ребенка из-за ошибки бухгалтера одного из учреждений города уже полгода не может получить пособие на рождение ребенка и по уходу за ребенком.

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#Алматы   #Нур Отан   #Минздрав РК   #Общество  
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Автор:

Гульзат Сахова

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