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В добыче урана сохраняется необходимость сдерживания - Минэнерго
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В добыче урана сохраняется необходимость сдерживания. Об этом сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев на брифинге в СЦК, подводя итоги работы за год, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По добыче урана сохраняется необходимость сдерживания объемов добычи. Как вы знаете, мы занимаем 1 место по объемам добычи урана, поэтому влияем на мировую цену. Благодаря сдерживанию добычи, цена на рынке урана повысилась на 30% за этот год», - сказал Канат Бозумбаев.
Министр добавил, что 2018 год был непростым, но значительным на результаты. Была проведена большая, системная работа в рамках поручений Главы государства и программных документов.
«Этот год мы завершаем с хорошей динамикой показателей развития топливно-энергетического комплекса», - резюмировал Канат Бозумбаев.
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