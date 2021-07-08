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    18:42, 07 Июль 2021 | GMT +6

    В Днепре открыли Почетное консульство Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 6 июля в г. Днепре состоялось торжественное открытие почетного консульства Республики Казахстан в Днепропетровской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Посольства Казахстана в Украине.

    Заместитель Министра иностранных дел Украины Евгений Енин подчеркнул исторически дружественный характер казахстанско-украинских отношений, которые последовательно развиваются на основе взаимного уважения и прагматичного сотрудничества. В этой связи, отметил важность открытия почетного консульства Казахстана в крупнейшем промышленном регионе Украины – Днепропетровской области, который традиционно имеет тесные связи с Республикой Казахстан.

    Посол Республики Казахстан Дархан Калетаев высоко оценил деятельность института почетных консулов Казахстана в Украине, которые особо достойно проявили себя в период пандемии, оказывая максимальное содействие гражданам Казахстана, попавшим в экстремальную ситуацию. Сейчас их фокус внимания сосредоточен на реализации различных гуманитарных проектов, содействии экономической кооперации, а также правовой поддержке казахстанских граждан, - подчеркнул Д. Калетаев.


    Он отметил символизм открытия почетного консульства в день рождения Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева.
    «Для него Украина и Днепропетровская область – не чужая земля. Ведь именно здесь начался трудовой путь будущего Лидера Казахстана», - заявил казахстанский дипломат.


    Теги:
    Украина Другие государственные органы Международная деятельность МИД РК Внешняя политика Казахстана
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