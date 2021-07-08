В Днепре открыли Почетное консульство Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 6 июля в г. Днепре состоялось торжественное открытие почетного консульства Республики Казахстан в Днепропетровской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Посольства Казахстана в Украине.

Заместитель Министра иностранных дел Украины Евгений Енин подчеркнул исторически дружественный характер казахстанско-украинских отношений, которые последовательно развиваются на основе взаимного уважения и прагматичного сотрудничества. В этой связи, отметил важность открытия почетного консульства Казахстана в крупнейшем промышленном регионе Украины – Днепропетровской области, который традиционно имеет тесные связи с Республикой Казахстан.

Посол Республики Казахстан Дархан Калетаев высоко оценил деятельность института почетных консулов Казахстана в Украине, которые особо достойно проявили себя в период пандемии, оказывая максимальное содействие гражданам Казахстана, попавшим в экстремальную ситуацию. Сейчас их фокус внимания сосредоточен на реализации различных гуманитарных проектов, содействии экономической кооперации, а также правовой поддержке казахстанских граждан, - подчеркнул Д. Калетаев.

«Для него Украина и Днепропетровская область – не чужая земля. Ведь именно здесь начался трудовой путь будущего Лидера Казахстана», - заявил казахстанский дипломат.

Он отметил символизм открытия почетного консульства в день рождения Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева.