РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:12, 14 Май 2021 | GMT +6

    В ДГД Алматы - новый руководитель

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр финансов РК представил коллективу ДГД города Алматы нового руководителя. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Министр финансов РК представил коллективу руководителя департамента государственных доходов по г. Алматы Каната Баедилова.

    Баедилов Канат Ескендирович в разные годы занимал руководящие должности в территориальных подразделениях Комитета государственных доходов и Комитета финансового контроля Министерства финансов РК. В последней занимаемой должности вице-министра финансов РК находился с мая 2017 года по май 2021 года.

    Ерулан Жамаубаев пожелал К. Баедилову успехов в достижении поставленных задач.


    Теги:
    Назначения Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:22
    Елена Рыбкина стартовала с победы в WTA 1000
    Сегодня, 19:12
    Президент провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов
    Сегодня, 19:00
    МНЭ РК, Visa и ассоциация женщин-предпринимателей «ASMAR» подписали меморандум
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!