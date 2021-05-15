В ДГД Алматы - новый руководитель

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр финансов РК представил коллективу ДГД города Алматы нового руководителя. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министр финансов РК представил коллективу руководителя департамента государственных доходов по г. Алматы Каната Баедилова.

Баедилов Канат Ескендирович в разные годы занимал руководящие должности в территориальных подразделениях Комитета государственных доходов и Комитета финансового контроля Министерства финансов РК. В последней занимаемой должности вице-министра финансов РК находился с мая 2017 года по май 2021 года.

Ерулан Жамаубаев пожелал К. Баедилову успехов в достижении поставленных задач.