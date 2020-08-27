В дежурных классах будут работать опытные учителя, а не студенты - аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал информацию о планах привлечь к работе с первоклассниками выпускников педагогических вузов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая на Форуме работников образования Алматы «Образовательное будущее Алматы: перспективные решения в условиях новой реальности», Б. Сагинтаев заявил, что работать с учениками 1-2-х классов в дежурных группах будут опытные учителя.

«Родители первоклассников высказали опасения, что с их детьми будут работать неопытные выпускники или студенты последних курсов педагогических вузов. Этого не будет. С детьми, впервые переступившими порог школы, должны работать опытные учителя. В этом сомнений нет. Управлению образования даю соответствующее поручение», — заявил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

На форуме обсуждаются вопросы организации учебного процесса в новых реалиях. В том числе обеспечения санитарной безопасности в дежурных классах, организации дистанционного обучения, обеспечения педагогов и нуждающихся учеников компьютерной техникой и интернетом. Вместе с тем обсуждаются актуальные вопросы обеспечения мест в детских садах и школах.



