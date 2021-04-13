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    17:01, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    В действиях производителей сахара Алматинской области усмотрели признаки нарушения конкуренции

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Алматинской области проведел анализ рынка производства и реализации сахара-песка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

    В ходе проведения анализа в действиях производителей сахара усмотрены признаки нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.

    Департаментом вынесены уведомления в отношении двух производителей сахара – ТОО «Аксу Кант» и ТОО «Коксуский сахарный завод» (статья 170 ПК РК).

    Срок исполнения уведомления составляет 30 календарных дней.


    Теги:
    Закон и право Бизнес Другие государственные органы Алматинская область
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