В действиях производителей сахара Алматинской области усмотрели признаки нарушения конкуренции

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Алматинской области проведел анализ рынка производства и реализации сахара-песка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

В ходе проведения анализа в действиях производителей сахара усмотрены признаки нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.

Департаментом вынесены уведомления в отношении двух производителей сахара – ТОО «Аксу Кант» и ТОО «Коксуский сахарный завод» (статья 170 ПК РК).

Срок исполнения уведомления составляет 30 календарных дней.