РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:21, 09 Январь 2022 | GMT +6

    В действиях преступников отмечались дисциплина, организованность и навыки – МВД

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК делятся подробностями произошедших беспорядков в стране. Как сообщил и.о. министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, в действиях преступников отмечалась дисциплина, организованность и профессиональные навыки. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в ведомстве, одновременно вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь на улицах города, убивая сотрудников полиции, военнослужащих и просто прохожих. Совершали погромы торгово-развлекательных центров, финансовых учреждений, вскрытие банкоматов с целью хищения денежных средств и товарно-материальных ценностей.

    «Около 800 преступников захватили международный аэропорт. В результате был отменен вылет 60 рейсов и прилет 56, что вызвало транспортный коллапс, и большие проблемы для граждан, которые не смогли вылететь из города Алматы либо вернуться. Были разграблены все имеющиеся в здании аэропорта бутики, магазины и кассы. При этом повсеместно протестующие демонстрировали профессиональные навыки. В их действиях отмечается дисциплина и организованность», - сказал Ерлан Тургумбаев.

    По словам и.о. министра, в местах пребывания и перед нападением выводились из строя камеры видеонаблюдения, баррикадировались проезжие части, по периметру выставлялись наблюдатели. Для координации действий ими использовались радиостанции.

    Теги:
    МВД РК Закон и право ЧП-2022 Алматы Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:23
    На каких улицах Астаны ведется сроительство «ливневок»
    Сегодня, 12:54
    Казахстанский борец Бекадил Шаймерденов стал серебряным призером Азиады
    Сегодня, 12:50
    Завершился прием документов для участия в Президентском молодежном кадровом резерве
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!