В действиях преступников отмечались дисциплина, организованность и навыки – МВД

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК делятся подробностями произошедших беспорядков в стране. Как сообщил и.о. министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, в действиях преступников отмечалась дисциплина, организованность и профессиональные навыки. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ведомстве, одновременно вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь на улицах города, убивая сотрудников полиции, военнослужащих и просто прохожих. Совершали погромы торгово-развлекательных центров, финансовых учреждений, вскрытие банкоматов с целью хищения денежных средств и товарно-материальных ценностей.

«Около 800 преступников захватили международный аэропорт. В результате был отменен вылет 60 рейсов и прилет 56, что вызвало транспортный коллапс, и большие проблемы для граждан, которые не смогли вылететь из города Алматы либо вернуться. Были разграблены все имеющиеся в здании аэропорта бутики, магазины и кассы. При этом повсеместно протестующие демонстрировали профессиональные навыки. В их действиях отмечается дисциплина и организованность», - сказал Ерлан Тургумбаев.

По словам и.о. министра, в местах пребывания и перед нападением выводились из строя камеры видеонаблюдения, баррикадировались проезжие части, по периметру выставлялись наблюдатели. Для координации действий ими использовались радиостанции.