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В деятельности Антикора превенция коррупции выйдет на первый план - Марат Ахметжанов

Автор:  
Серик Сабеков
9 Июля 2021, 12:52
В деятельности Антикора превенция коррупции выйдет на первый план - Марат Ахметжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В деятельности Агентства РК по противодействию коррупции превенция коррупции выйдет на первый план. Об этом заявил глава ведомства Марат Ахметжанов, выступая на заседании коллегии ведомства по итогам первого полугодия 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель Агентства РК по противодействию коррупции отметил, что в 2019 году Глава государства наделил Антикоррупционную службу функцией по превенции.

«Цель его решения была именно в переориентировании работы на предупреждение нарушений и минимизацию уголовного воздействия. На ранних стадиях находить коррупционные риски, ограждать людей от совершения преступления», – пояснил Марат Ахметжанов.

По его словам, за 6 месяцев проведено более 180 анализов и мониторингов, по которым дано 2200 рекомендаций и предложений по устранению коррупционных рисков. Однако работа по профилактике носит рекомендательный характер, анализы в госорганах проводятся по согласию самого госоргана.

При этом председатель Агентства отметил, что госорганы не всегда исполняют внесенные рекомендации.

«В апреле прошлого года мы внесли в Минэнерго рекомендации изменить порядок рассмотрения заявок и распределения объемов газа. Там имелось много коррупционных норм. Министерство проигнорировало. В итоге в ноябре на взятках от субъектов рынка попался руководитель Управления Н. Амангельдыұлы. Только после этого процедуры были изменены», – сказал глава ведомства.

В качестве решения Агентством предлагается создание эффективного механизма контроля, оценки и воздействия путем определения вопросов противодействия коррупции как отдельной сферы госконтроля.

«Это не наделит нас дополнительными полномочиями, а позволит предотвращать и ограждать госаппарат и граждан от уголовной орбиты», – заключил Марат Ахметжанов.

Ранее председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов рассказал, какие высшие чины были задержаны в 2021 году.


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