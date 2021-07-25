В девяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В девяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Об этом передает МИА «Казинформ».
По информации РГП «Казгидромет», в Алматинской области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Карагандинской области ожидается ветер северный, местами 15-20 м/с. Днем местами ожидаются гроза, сильная жара 35 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Актюбинской области местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность.
В Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 м/с.
В Кызылординской области ожидается северный, северо-восточный ветер днем местами 15-20 м/с с пыльной бурей. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Павлодарской области местами ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный местами 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный днем местами 15-20 м/с.
В Туркестанской области ожидается местами пыльная буря. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. На большей части области днем сохраняется сильная жара 40-43 градуса. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
- Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 12 областях Казахстана
- Какие метеоусловия будут в Казахстане 25 июля
- Жара и грозы ожидаются в Казахстане 25 июля
- Как алматинцы спасаются от жары: фоторепортаж
- Сильная жара ожидается в Алматы
- Сильная жара, град и дожди ожидаются на большей части Казахстана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана