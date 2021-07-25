В девяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В девяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Алматинской области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер северный, местами 15-20 м/с. Днем местами ожидаются гроза, сильная жара 35 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается северный, северо-восточный ветер днем местами 15-20 м/с с пыльной бурей. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области местами ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный местами 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный днем местами 15-20 м/с.

В Туркестанской области ожидается местами пыльная буря. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. На большей части области днем сохраняется сильная жара 40-43 градуса. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.