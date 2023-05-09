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В девяти областях Казахстана 10 мая объявлено штормовое предупреждение

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Мая 2023, 22:13
В девяти областях Казахстана 10 мая объявлено штормовое предупреждение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В девяти областях Казахстана 10 мая объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

10 мая на севере, западе, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

10 мая ночью на севере, востоке, днем на востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный ночью на северо-западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске 10 мая ночью ожидается гроза.

10 мая ночью на севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью на севере, востоке области 15-20 м/с.

10 мая ночью на севере, западе Актюбинской области ожидается сильный дождь. Днем западе области ожидается гроза, на севере области ожидается град. Ветер восточный, северо-восточный на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

10 мая днем на западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с. Ночью на северо-западе области ожидаются на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

10 мая в Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Кызылорда 10 мая сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

10 мая ночью на северо-востоке, юге Мангистауской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем на северо-востоке области 15-20 м/с.

10 мая днем в центре, на севере Костанайской области ожидаются сильный дождь, гроза. Днем на юге, востоке области град. Ветер восточный, северо-восточный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы заморозки 2 градуса. В центре, на юге области ожидается высокая пожарная опасность. В г. Костанай 10 мая днем ожидается гроза.

10 мая днем на западе, юге Павлодарской области ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.


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