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В девяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 1 января

1 Января 2022 05:47
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В девяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 1 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В девяти городах Казахстана 1 января ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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По прогнозам синоптиков, 1 января неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Алматы, Актобе, Атырау, Балхаш, Жезказган, Караганды, Темиртау. НМУ 2 степени в Усть-Каменогорске.

В этих городах метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что в пяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

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#Экология   #Казгидромет   #Погода   #Природа  
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Автор:

Малика Сафаргалиева

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