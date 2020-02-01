В Детской деревне Алматы проживают 12 семей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С целью знакомства с проектами организации, которые направлены на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров посетил негосударственное образовательное учреждение «SOS Детская деревня Алматы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Детские деревни-SOS — это альтернатива детским домам, где для детей, потерявших семью, создаются комфортные условия для реабилитации, счастливого детства и подготовки к взрослой жизни.

В детской SOS-деревне каждая семья проживает в благоустроенном доме и самостоятельно ведёт хозяйство. B настоящее время в Детской деревне проживают 12 семей, в которых воспитываются 57 детей. В рамках молодежной опеки услуги получают 25 молодых людей. Молодежная опека проводится за воспитанниками после 18 лет. Молодых людей размещают в доме юношества или общежитиях по месту учебы и сопровождают до 23 лет.

Каждый год выпускники SOS Детской деревни Алматы в возрасте 16 лет переходят для дальнейшего проживания в Дома юношества. В данный момент в г. Алматы функционируют три Дома юношества. После домов юношества ребята переходят на полунезависимое проживание.

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров посетил две семьи, проживающие на территории Детской деревни, встретился с сотрудниками, родителями-воспитателями и детьми. Обсуждены вопросы развития приоритетных стратегических направлений и оказания мер поддержки.

Также были рассмотрены проекты, направленные на профилактику социального сиротства: проект АСАР «Кризисный центр для женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» и Центр поддержки семей и детей. Данные проекты реализуются с 2017 года при финансовой поддержке Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust».

Акиматом Алматы ежегодно выделяется средства на улучшение качества жизни детей, в том числе для отдыха воспитанников в лагерях и домах школьников.

На сегодняшний день SOS-организации действуют в 135 странах мира. Негосударственное образовательное учреждение «SOS Детская Деревня Алматы» заработало в 1997 году. Цель таких проектов ― предоставить детям, оставшимся без родительской опеки, возможность обрести новую семью на долгосрочной основе.











