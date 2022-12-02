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В детском лагере ВКО девочка получила травму позвоночника - возобновлено уголовное дело

2 Декабря 2022, 12:54
В детском лагере ВКО девочка получила травму позвоночника - возобновлено уголовное дело

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О восстановлении права ребенка на доступ к правосудию сообщила пресс-служба Уполномоченного по правам человека Эльвиры Азимовой, передает МИА «Казинформ».

Уполномоченному по правам человека поступила жалоба жительницы Абайской области. По словам женщины, ее несовершеннолетняя дочь в июле текущего года в одном из детских лагерей ВКО получила травму средней степени тяжести (перелом позвоночника). Однако, отделом полиции района Алтай ДП ВКО досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей администрацией детского лагеря по обеспечению безопасности жизни и здоровья дочери заявительницы было прекращено со ссылкой на отсутствие состава уголовного правонарушения. В ходе изучения жалобы и материалов были выявлены нарушения уголовно-процессуального законодательства и представлено ходатайство с дополнительными доводами в департамент полиции, акимат, прокуратуру ВКО и Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК.

Прокуратурой поддержано ходатайство обмудсмена. В результате, ранее прекращенное досудебное расследование возобновлено и обеспечен доступ ребенка и мамы к правосудию.


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