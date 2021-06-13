В детском доме Караганды организовали школу робототехники и программирования

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Увлекательный мир робототехники открыли воспитанникам карагандинского детского дома для детей с ограниченными возможностями. Один из меценатов полностью оборудовал кабинет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Занятия проводят сертифицированные тренеры. Чему научились за полгода, ребята показали на своём первом чемпионате.

«В декабре прошлого года мы начали занятия в детском доме. Кабинет робототехники был создан при поддержке руководства учреждения и спонсора. Закупили мебель, компьютеры и всё необходимое оборудование. Набрали четыре группы – 25 детей. Возраст разный – от 11 до 18 лет. Техническим творчеством увлеклись и мальчики, и девочки. Начинали с самого простого – с LEGO-конструирования, Robot Mouse. Постепенно повышали задачи. Сегодня на чемпионате ребята показывают результат. И эти соревнования не для начинающих, а более продвинутый уровень», – рассказала Елена Вафина, руководитель школы робототехники и программирования RoboClub г. Караганды.

Программа включала конкурс на лучший проект, знание теории, программирование движения по лабиринту, а также бои роботов сумо.

«Никаких поблажек не было. Во время обучения ребята работали в своих командах. Сегодня мы их разделили по разным командам, то есть вывели из зоны комфорта. В каждом соревновании могут быть моменты непредсказуемости. Поэтому важен командный дух», – отметил судья чемпионата Александр Дронов, преподаватель гимназии им. Аубакирова г. Темиртау.

В детском доме он ведёт занятия по программированию Arduino. С помощью этой технологии учат создавать умные устройства.

Персональные уроки получают двое технически продвинутых парней – десятиклассник Андрей Довгаль и выпускник Александр Потапов.

По словам Александра, своё первое простейшее электронное устройство из светодиодов он создал в 9 лет. А сейчас хочет поступить на специальность в сфере IT.

По мнению Андрея, занятия робототехникой дают не только технические знания, но и чувство уверенности.

«Поначалу был страх перед чем-то новым. Вдруг ничего не получится. Но каждый шаг прибавлял уверенности в себе. Мозг желает чего-то большего и хочется идти дальше. Надо быть внимательным, находить решение задачи. Если за что-то взялся, делать до конца», – поделился юный программист.

«Что даёт детям робототехника?» – на этот вопрос ответила участник социального проекта психолог Дарья Дьякова. Это не только интересно и полезно. Специалист отметила развитие таких важных качеств, как коммуникабельность, внимание, логика, мышление, воображение.

По результатам чемпионата наградили не только лучшую команду. Все участники радовались призам. Им подарили мобильные телефоны, наушники и power bank.

Проект продолжается.

«После летних каникул мы возобновим занятия. Наша цель – идти дальше, чтобы дети участвовали в соревнованиях разного уровня вплоть до международных», – говорит Елена Вафина.