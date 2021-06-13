В детском доме Караганды организовали школу робототехники и программирования
Занятия проводят сертифицированные тренеры. Чему научились за полгода, ребята показали на своём первом чемпионате.
«В декабре прошлого года мы начали занятия в детском доме. Кабинет робототехники был создан при поддержке руководства учреждения и спонсора. Закупили мебель, компьютеры и всё необходимое оборудование. Набрали четыре группы – 25 детей. Возраст разный – от 11 до 18 лет. Техническим творчеством увлеклись и мальчики, и девочки. Начинали с самого простого – с LEGO-конструирования, Robot Mouse. Постепенно повышали задачи. Сегодня на чемпионате ребята показывают результат. И эти соревнования не для начинающих, а более продвинутый уровень», – рассказала Елена Вафина, руководитель школы робототехники и программирования RoboClub г. Караганды.
Программа включала конкурс на лучший проект, знание теории, программирование движения по лабиринту, а также бои роботов сумо.
«Никаких поблажек не было. Во время обучения ребята работали в своих командах. Сегодня мы их разделили по разным командам, то есть вывели из зоны комфорта. В каждом соревновании могут быть моменты непредсказуемости. Поэтому важен командный дух», – отметил судья чемпионата Александр Дронов, преподаватель гимназии им. Аубакирова г. Темиртау.
В детском доме он ведёт занятия по программированию Arduino. С помощью этой технологии учат создавать умные устройства.
Персональные уроки получают двое технически продвинутых парней – десятиклассник Андрей Довгаль и выпускник Александр Потапов.
По словам Александра, своё первое простейшее электронное устройство из светодиодов он создал в 9 лет. А сейчас хочет поступить на специальность в сфере IT.
По мнению Андрея, занятия робототехникой дают не только технические знания, но и чувство уверенности.
«Поначалу был страх перед чем-то новым. Вдруг ничего не получится. Но каждый шаг прибавлял уверенности в себе. Мозг желает чего-то большего и хочется идти дальше. Надо быть внимательным, находить решение задачи. Если за что-то взялся, делать до конца», – поделился юный программист.
«Что даёт детям робототехника?» – на этот вопрос ответила участник социального проекта психолог Дарья Дьякова. Это не только интересно и полезно. Специалист отметила развитие таких важных качеств, как коммуникабельность, внимание, логика, мышление, воображение.
По результатам чемпионата наградили не только лучшую команду. Все участники радовались призам. Им подарили мобильные телефоны, наушники и power bank.
Проект продолжается.
«После летних каникул мы возобновим занятия. Наша цель – идти дальше, чтобы дети участвовали в соревнованиях разного уровня вплоть до международных», – говорит Елена Вафина.