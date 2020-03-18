В детсадах ВКО два раза в день проводится дезинфекция

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления образования Восточно-Казахстанской области Сайрангуль Жумадилова рассказала о том, какие меры профилактики коронавирусной инфекции принимаются в сфере образования, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

В настоящий момент все дошкольные учреждения работают в штатном режиме, но при этом обеспечивается свободное посещение детей, норма по отчислению за пропуски не действует. Однако Сайрангуль Жумадилова рекомендовала по возможности на время отказаться от посещения детских садов.

С 16 марта во всех школах области объявлено каникулярное время, а в колледжах и вузах перешли на дистанционное обучение. Преподаватели школ, колледжей и университетов также работают удаленно с сохранением оплаты труда.

После завершения каникул в школах по необходимости будут созданы условия для продолжения обучения с использованием дистанционных технологий.

Кроме того, приостановили работы организации дополнительного образования, ведется работа по приостановлению частных организаций. В настоящий момент на время прекратили свою работу дворцы школьников, дома юношества, музыкальные школы, художественные школы.

Все запланированные олимпиады и соревнования будут перенесены.

«Все учреждения образования получили необходимые инструкции по работе. Во всех дошкольных учреждениях проводится два раза в день дезинфекция. Работа находится на постоянном контроле», – заключила Сайрангуль Жумадилова.

Напомним, 15 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан». Чрезвычайное положение введено на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.