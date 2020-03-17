В детсадах отсутствует 79,7 % детей - глава управления образования г.Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления образования города Нур-Султана Шолпан Кадырова рассказала о том, что на сегодня согласно данным руководителей дошкольных образований общее количество отсутствующих детей в детских садах составляет 79, 7 процента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Детские сады продолжают работать в штатном режиме. Заработная плата сохраняется, мы обеспечиваем также свободное посещение для воспитанников. Отчисления за пропуски не будут, при малом количестве детей они будут объединяться в малые группы. Профилактика недопущения инфекции также будет проводиться в усиленном режиме. Ежедневно с утра медицинские сотрудники проводят обход воспитанников: визуальный осмотр, измерение температуры, следят за любыми проявлениями. Установлено свыше 512 дозаторов и имеется достаточный запас дезинфицирующих средств», - пояснила Шолпан Кадырова.

Она также рекомендует родителям оставлять детей дома во избежание различных инфекций.

«Образовательную деятельность осуществляют 117 школ. Из них 89 государственных и 22 частные школы. С руководителями проведено оперативное совещание. Все школы с 16 марта по 5 апреля 2020 года вышли на весенние каникулы. Специальные организации образования, то есть музыкальные школы, дворцы школьников, школы искусств также приостановили прием детей. Все конкурсы, мероприятия перенесены на более поздний срок , сдача ЕНТ тоже переносится, о дате проведения сообщим дополнительно немного позднее», - рассказала руководитель управления образования города Нур-Султана.

Шолпан Кадырова подчеркнула, что даты вступительных экзаменов в Назарбаев интеллектуальную школу, физико-математическую школу перенесены на июнь. В период весенних каникул администрация и технический персонал будут работать согласно графику. Учителя могут работать дистанционно. Школы на 100 процентов подключены к интернету, в данный момент работают в системе Күнделік.