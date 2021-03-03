В десяти областях 4-6 марта ожидаются метели, туман и гололед

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 10 областях Казахстана 4-6 марта ожидаются метели, туман и гололед, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ночью 5 марта в Жамбылской области местами ожидаются сильные осадки (снег, дождь). 4-6 марта местами ожидается туман, гололед, низовая метель. Местами ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

В г.Тараз: 4-6 марта временами ожидается туман, 4-5 марта гололед, ветер юго-западный с переходом на северо-восточный порывы 15-20 м/с.

4 марта в Северо-Казахстанской области ночью ожидается снег, днем осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, метель, днем гололед. Ветер юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 25 м/с. В г. Петропавловск: 4 марта ожидается метель, днем гололед. Ветер юго-западный 15-20 м.

4 марта в Карагандинской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем гололед. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 м/с. В г. Караганда: ожидается ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

4 марта в Костанайской области местами ожидаются метель, туман, гололед. Ветер западный, юго-западный 15-20, порывы 23 м/с. В г. Костанай: 4 марта ожидается метель, гололед. Ветер западный, юго-западный 15-20 м/с.

4 марта в Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, днем местами метель, гололед. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с.

4 марта в Акмолинской области местами ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23 м/с. В г. Кокшетау: 4 марта временами ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

4 марта в Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с.

4 марта в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный днем местами 15-20 м/с. В г. Уральск: 4 марта ветер юго-западный днем порывы 18 м/с.

4 марта в Актюбинской области местами ожидается низовая метель, туман, гололед. Ветер северо-западный, западный местами 15-20 м/с. В г. Актобе: 4 марта ожидается гололед, ночью низовая метель.

4 марта в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный местами 15-20 м/с. В г. Атырау: ночью 4 марта ожидается туман. Временами гололед.