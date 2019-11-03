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В десантных войсках будут служить 70 призывников из СКО

3 Ноября 2019 09:00
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В десантных войсках будут служить 70 призывников из СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжают отправлять призывников на срочную службу в Вооруженные силы РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента по делам обороны, 30 призывников пройдут срочную воинскую службу в десантно-штурмовых войсках в Алматы, еще 40 - в Капчагае.

«Ребята разного возраста, имеющие высшее и среднетехническое образование. Среди них много спортсменов - кандидатов в мастера спорта», - рассказал начальник областного департамента по делам обороны Талгат Аликулов.

Будущие десантники прошли жесткий отбор. В первую очередь учитывались результаты медицинского освидетельствования и психологического тестирования. Преимущество было у призывников, имеющих спортивную подготовку.

«Ребята из нашей области уходят служить в армию с большим желанием и интересом познать азы военного дела. Со словами напутствия и пожеланиями призывникам выступил начальник департамента по делам обороны Талгат Аликулов, воин-интернационалист, десантник, руководитель военно-патриотического клуба «Саланг» Александр Азегов, ветеран воздушно-десантных войск Олег Сизов», - добавили в пресс-службе.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Армия,
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Автор:

Олеся Жуковень

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