ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Павлодарской области служат представители 21 национальности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram областного департамента полиции.

«В департаменте полиции Павлодарской области с чувством высокого долга и ответственности сегодня служат представители 21 национальности – казахи, немцы, русские, украинцы, литовцы, чеченцы, осетины, молдаване, мордвины, уйгуры, корейцы, поляки, татары, белорусы и многие другие. И именно в этом большая гордость полицейского ведомства. Здесь с большим уважением относятся к каждой национальности», - рассказал заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жандос Орумбаев.

В ДП области служит интернациональная семья Аккуловых. Хранительница семейного очага Ольга по национальности русская, она майор полиции, старший инспектор местной полицейской службы Центрального отдела полиции города Павлодара. Глава семейства Ерлан – казах. Молодые люди познакомились на службе, а через некоторое время связали себя узами брака. Так возник крепкий межнациональный союз, в котором родился сын Даниял.

По словам супругов, их семья придерживается и почитает как казахские традиции и обычаи, так и славянские.

«К примеру, мы готовим шелпеки на Айт, красим яйца и печем куличи на Пасху, а любимым семейным блюдом является бешбармак, - говорит чета Аккуловых. - Дома говорим как на казахском, так и на русском языках». И в этом», как считают супруги, большой плюс интернациональной семьи.

Стоит отметить, что еще с первых дней Независимости большое внимание в нашей стране уделяется сохранению мира и взаимного уважения друг к другу всех национальностей. Благодаря чему сегодня Казахстан стал примером согласия и единства для многих стран. И именно такие крепкие отношения в полицейском коллективе должны быть примером взаимоуважения для других.