В департаменте полиции Костанайской области провели отчетную встречу с населением в новом формате

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента Костанайской области Бекет Аймагамбетов провел отчетную встречу с населением в новом формате. Прошла она в социальной сети Facebook в режиме прямого эфира и рассматривалась как прием граждан. Охват интернет-аудитории составил более чем 1200 пользователей сети, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Отвечал руководитель полицейского ведомства лично в режиме конференцсвязи с районами и городами области.

«Я внимательно отношусь к общественному мнению о работе костанайской полиции. На приемах граждан часто спрашиваю, есть ли изменения? И получаю ответ, что полиция меняется, - отметил Б. Аймагамбетов. - Об этом свидетельствует и проведенный опрос в ведомственных социальных сетях. И пусть он не претендует на статус социологического исследования, но все же выявляет некоторые тенденции. Согласно опросу, более 42% отмечают изменения в работе сотрудников полиции и 62% знают о проводимых реформах».

По словам Б. Аймагамбетова, в области на протяжении трех лет наблюдается снижение преступности. В прошлом году преступность в регионе снизилась более чем на 33%.

«Улучшена раскрываемость тяжких и особо тяжких видов преступлений. Мы добились 100% раскрываемости по таким видам преступлений как убийства, изнасилования, грабежи, разбои, вымогательство и хулиганство», - рассказал Б.Аймагамбетов.

В Костанайской области на 20% увеличилась раскрываемость мошенничеств, в том числе и совершенных с помощью сети интернет. Отмечается 100 % раскрываемость тяжких квартирных краж, где ущерб составляет больше одного миллиона тенге.

«Почти два года в области продолжается практика несения службы пешими патрулями в жилых зонах во дворах домов. Благодаря этому уличная преступность снизилась на 22%, а в общественных местах - на 39%. Снизилось также количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Почти на 65% снижен показатель подростковой преступности и совершения преступлений в отношении самих несовершеннолетних», - рассказал начальник ДП Костанайской области.