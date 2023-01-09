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В департаменте по противодействию наркопреступности МВД новый замначальника

9 Января 2023, 13:17
В департаменте по противодействию наркопреступности МВД новый замначальника

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Нового замначальника департамента по противодействию наркопреступности представили в МВД РК. Им стал Бахытжан Амирханов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов отметил, что Глава государства поставил задачи по оздоровлению наркоситуации в стране, обеспечению мощного заслона распространению синтетических наркотиков, особенно среди молодежи. Во исполнение его поручений МВД разрабатывается Комплексный план по борьбе с наркопреступностью и наркоманией на 2023-2025 годы.

И одним из его важных направлений – профилактика этого вида правонарушений, подчеркнул глава ведомства, представляя руководящему составу Министерства нового заместителя департамента по противодействию наркопреступности.

Приказом министра внутренних дел на должность заместителя начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД назначен Бахытжан Амирханов.

Министр отметил опыт работы нового руководителя, его активность и грамотность, а также пожелал успехов на новом месте работы.

В правоохранительных органах Б.Амирханов служит с 1998 года. Занимал руководящие должности в службах административной, специальной полиции. Более 12 лет работает в подразделениях по противодействию наркопреступности. Последняя занимаемая должность – начальник управления этой службы.


Фото: polisia.kz





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