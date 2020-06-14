В департаменте государственных доходов по Павлодарской области сменился руководитель

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарском областном департаменте госдоходов назначили нового руководителя. Им стал Айбек Паяев, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Паяев Айбек Минаимбекович родился в 1980 году. Имеет высшее юридическое и экономическое образование. Женат, воспитывает двоих детей.

Общий стаж на государственной службе - 17 лет, в том числе 13 лет на руководящих должностях. Ранее занимал должности заместителя руководителя налогового департамента по Акмолинской области, руководителя налогового департамента по Костанайской области, руководителя департамента государственных доходов по Костанайской области, руководителя департамента государственных доходов по Актюбинской области.

Имеет звания «Отличник налоговой службы», «Отличник финансовой службы» и «Отличник органов государственных доходов».