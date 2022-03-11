В денежных доходах населения сокращается доля зарплаты – Бауыржан Мукан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За последние пять лет сократилась численность получающих зарплату и увеличилась численность получающих пособия. Такую тенденцию отметил управляющий директор АО «Институт экономических исследований» Бауыржан Мукан, комментируя программу повышения доходов населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы должны считать, что это первая программа, принятая для повышения денежных доходов населения, потому что сейчас уровень доходов населения снизился. Здесь мы должны различать номинальные доходы и реальные денежные доходы. Номинальные доходы исчисляются без учета инфляции. При исчислении с учетом инфляции, при нашей инфляции рост уровня реальных денежных доходов составил 3,1%. Лучший показатель был в 2011 году – 8,7%. В 2019 году этот показатель составил 6,4%. Главная причина – снижение темпов экономического роста в стране и рост показателей инфляции. Если в 2020 году инфляция составила 7,5%, в 2021 году - 8,4%. То есть в силу этих обстоятельств наши денежные доходы снизились», – сказал эксперт.

По его словам, вызывает беспокойство и то, что в доходах населения в последние годы снижается доля заработной платы. В 2015 году доля зарплаты в денежных доходах населения составляла 80%. Сейчас эта доля снизилась до 60,5%. Социальные трансферты в 2015 году составляли 16,6%, в третьем квартале 2021 года они выросли до 25%.

«Это означает, что сократилась численность людей, зарабатывающих чистые денежные доходы трудом. Это создает дополнительную нагрузку на государственный бюджет. Всего у нас 8,8 млн человек работают по найму. Из них 42,5% составляют работники образования и сельского хозяйства. При этом, их зарплата ниже средней по республике на 21,1%. В социологии выделяется категория «работающих бедняков». Люди, получающие зарплату от 42 до 100 тысяч тенге, относятся к этой категории. Их доля – 32,7%. С учетом всех этих объективных факторов, государство принимает такие меры для повышения денежных доходов населения», – отметил Б. Муканов.

Эксперт считает, что поручение Президента по разработке программы повышения доходов населения было дано своевременно. Программа включает четыре направления. Первое – повышение трудовых доходов населения. Второе – повышение доходов населения за счет широкого охвата занятостью. Третье – защита покупательной способности доходов. Четвертое – информационно-разъяснительная работа.

«По первому направлению планируется повысить зарплату наемным работникам и производительность их труда. В рамках этих мер будут развиваться производственные навыки. С прошлого года в систему государственного планирования внесены изменения. В соответствии с этим, приняты 9 национальных проектов, в рамках которых планируется создать 2 млн рабочих мест. Любые доходы повышаются за счет роста производительности труда. Темпы роста производительности труда в Казахстане ниже, чем темпы роста заработной платы. Поэтому, в программе учтен и этот вопрос. А именно, будут выделены дополнительные средства для повышения эффективности высокотехнологичных проектов в обрабатывающей промышленности, ориентированных на экспорт. Они будут реализовываться с помощью «Банка развития Казахстана» и «Фонда развития промышленности», то есть будут сформированы 23 тысячи рабочих мест с высокой производительностью труда», – отметил Б. Мукан.

Также эксперт обращает внимание на то, что в программе предусмотрены меры по обеспечению занятости в сельской местности.

«Будут приняты меры по сокращению числа посредников между личными подсобными хозяйствами и торговыми точками. По регионам будет распространяться опыт Жамбылской области. Также планируется обучение сельских безработных аграрным компетенциям. Будет активизирована кооперация в сбыте продукции. За счет увеличения площади орошаемых земель планируется увеличить количество рабочих мест. С помощью всего этого в селах планируется создать 50 тысяч субъектов семейного бизнеса. Инженерно-инфраструктурные объекты в регионах будут капитально отремонтированы. Утверждены дополнительные суммы для этого. Соответственно, увеличится количество рабочих мест. Также будут реализованы мероприятия по стимулированию перехода микро- и малых предприятий на уровень среднего бизнеса. Отдельным направлением будет поддержка малого и среднего бизнеса за счет средств местных бюджетов», – сказал Б. Мукан.

По его словам, в программе отдается приоритет развитию отечественного производства для уменьшения импортозависимости для обеспечения продовольственной безопасности.

«Мы сейчас зависимы от импорта, нет расчетов какие из импортируемых товаров мы можем производить сами. Будет разработан алгоритм такого анализа. Будет введен тщательный контроль для предотвращения дефицита социально значимых товаров. Например, посредники в несколько раз увеличивают цену угля, пока он дойдет от железнодорожного тупика до населения. Чтобы этого не случалось, будут разработаны программы «iKomek», «Индрайвер». Главным принципом информационно-разъяснительной работы станет то, что нужно давать населению не рыбу, а удочку», – заключил эксперт.