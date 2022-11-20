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В день выборов для людей с ограниченными возможностями организовали инватакси в Астане

20 Ноября 2022, 17:00
В день выборов для людей с ограниченными возможностями организовали инватакси в Астане
20 Ноября 2022, 17:00

В день выборов для людей с ограниченными возможностями организовали инватакси в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель общественного объединения «Общество молодых инвалидов» Мурат Абдымомынов приехал на инватакси на избирательный участок №331, расположенный в школе-гимназии №74 города, для того чтобы проголосовать, передает официальный сайт акимата Астаны.

«Верю, что после сегодняшних выборов положение нашей страны еще больше улучшится, и многие программы, которые уже были реализованы, будут успешно завершены. В то же время я благодарен за возможность приехать с окраины города и участвовать в выборах благодаря поддержке руководства города и службы инватакси ассоциации «Казахское общество слепых». Данную услугу получают более 29 000 человек с инвалидностью в городе. Все это делается силами руководства города, Управления занятости и соцзащиты. Я рад, что такие люди, как мы, имеют возможность идти, куда хотят, на тех же основаниях, что и все члены общества», - говорит Мурат Абдымомынов.

В столице для удобства граждан на всех избирательных участках установлены тактильные указатели, кнопка для вызова, в ряде избирательных участках – лифт. Задействовано 2 074 индивидуальных помощника, 233 специалиста жестового языка и 22 инватакси.

Напомним, 20 ноября в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Первые избирательные участки открылись в 6:00 утра.



Фото: gov.kz


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