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В день своего 100-летия проголосовала на выборах ветеран ВОВ из Усть-Каменогорска

20 Ноября 2022, 15:00
В день своего 100-летия проголосовала на выборах ветеран ВОВ из Усть-Каменогорска
20 Ноября 2022, 15:00

В день своего 100-летия проголосовала на выборах ветеран ВОВ из Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Для Анастасии Павловны Светочевой 20 ноября стало дважды знаменательной датой. Ветеран отметила свой 100-летний юбилей. И в этот же день смогла принять участие в процессе гражданского волеизъявления. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Голосование для Анастасии Павловны организовали прямо на дому. Пенсионерка сделала свой выбор и опустила бюллетень в урну. Несмотря на преклонный возраст, ветеран не теряет бодрости духа и оптимизма.

«Я считаю, выборы – это важно для всех нас, - сказала Анастасия Павловна, - Мы все в этой стране живем. Это наш общий дом. И мы все за него отвечаем. Мы же прекрасно видим, что страна многого добилась. И еще добьется. Я верю, что все будет еще лучше. Верю в Казахстан».

Анастасия Светочева – кавалер ордена «Отечественной войны» I степени. В мае 1942 года призвана в ряды Советской Армии Октябрьским военкоматом. Служила в 26-ом отдельном Краснознаменном полку связи в городе Ленинграде. Принимала участие в боях за оборону и прорыв блокады Ленинграда. После войны вернулась в родной Восточный Казахстан, где всю жизнь трудилась. О важности гражданской активности Анастасия Павловна знает не понаслышке. В свое время она избиралась в Совет народных депутатов Усть-Каменогорска


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