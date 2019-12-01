В День Первого Президента празднуют новоселье жители Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области День Первого Президента Республики Казахстан для некоторых семей стал двойным праздником. Долгожданные квартиры получили сельчане и горожане, передает МИА «Казинформ».

Аким Карагандинской области Женис Касымбек 1 декабря приехал в Темиртау, на трудовую родину Елбасы. Глава региона поздравил с праздником жителей города металлургов и вручил ключи от квартир в новой многоэтажке в 9-м микрорайоне. В этом доме арендное жильё получили 50 семей из социально защищаемых категорий.





Всего этом году в Темиртау сданы 95 квартир. В следующем будут построены ещё три таких дома на 150 квартир.

«День Первого Президента стал для ваших семей и днём новоселья. За годы независимости создано более 10 государственных программ, направленных на обеспечение жильём. Среди них - «Нұрлы жер», «7-20-25», «Бақытты отбасы», «Доступное жильё 2020» и другие. Елбасы всегда уделял и продолжает уделять особое внимание развитию Темиртау, - подчеркнул аким области. - По поручению Первого Президента в городе строятся новый физкультурно-оздоровительный комплекс и больница», - сказал Женис Касымбек.





Глава региона пожелал новосёлам, чтобы ключи стали символом новой жизни, благополучия и счастья.

«Мы 10 лет стояли в очереди на жильё. И вот сегодня сбылась наша мечта - мы получили квартиру. До этого всей семьёй жили у тёти. 2019 год стал для нашей семьи благополучным. От всей нашей семьи хочу выразить огромную благодарность и поздравить всех с праздником», - говорит Арман Карынсау.

«С 2011 года мы стояли в очереди. Приходилось снимать квартиры, переезжать с места на место, но теперь у нас есть свой дом, у детей будет своя комната. Я очень счастлива!» - радуется многодетная мама Ольга Саламатова.





Салтанат Казыбаева - сирота. Сегодня она тоже получила ключи от собственной квартиры.

«Спасибо огромное. Я 5 лет ждала этого момента, и вот моя мечта сбылась. Желаю всем испытать такую радость», - говорит Салтанат.

В канун Дня Первого Президента ключи от квартир также вручили в четырёх сельских районах: Бухар-Жырауском, Актогайском, Абайском и Шетском, а также в Жезказгане, Сатпаеве и Приозёрске. В области открылись и новые социальные объекты. В Шахтинске построили детский сад. В Караганде заработал ещё один медицинский центр в шаговой доступности.

На сцене Дома культуры Темиртау сегодня также состоялся большой праздничный концерт, посвящённый Дню Первого Президента. Для зрителей выступили звёзды казахстанской эстрады и артисты карагандинского Концертного объединения имени Кали Байжанова. Главным гостем стал певец Ержан Максим.



