В День независимости в столице пройдет праздничный фейерверк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 декабря в честь Дня независимости в Нур-Султане запустят праздничный фейерверк, который практически будет виден с любой точки города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Астанчане и гости столицы смогут наблюдать за фейерверком с набережной реки Есиль, возле «Хан шатыра», а также на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Пушкина. Фейерверк запустят в 21:00 по местному времени. Его высота – 210 метров, длительность – 10 минут. С каждой точки планируется от 4500 до 5000 выстрелов. Праздничный фейерверк будет виден с любой точки города, не огражденной высотными зданиями.

фото: astana.gov.kz