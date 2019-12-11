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В День независимости в столице пройдет праздничный фейерверк
11 Декабря 2019 10:37
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 декабря в честь Дня независимости в Нур-Султане запустят праздничный фейерверк, который практически будет виден с любой точки города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.
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Астанчане и гости столицы смогут наблюдать за фейерверком с набережной реки Есиль, возле «Хан шатыра», а также на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Пушкина. Фейерверк запустят в 21:00 по местному времени. Его высота – 210 метров, длительность – 10 минут. С каждой точки планируется от 4500 до 5000 выстрелов. Праздничный фейерверк будет виден с любой точки города, не огражденной высотными зданиями.
фото: astana.gov.kz
Ключевые слова: Нур-Султан, Дата,
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