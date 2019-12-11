+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: -2 °С
USD 386.19 EUR 427.71
RUB 6.07 CNY 54.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В День Независимости столичные автобусы будут ездить с сокращенным интервалом

11 Декабря 2019 19:12
Поделиться:
В День Независимости столичные автобусы будут ездить с сокращенным интервалом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16-17 декабря общественный транспорт столицы будет работать в усиленном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Smart Astana Bot.

Новости по теме

Полицейские и водители «попуток» помогли пассажирам замерзшего автобуса
Работа столичного общественного транспорта будет усилена 45 пассажиров автобуса эвакуировали на трассе в Жамбылской области Пассажирский автобус с детьми застрял на трассе в ВКО

В День независимости Республики Казахстан будет усилена работа следующих маршрутов:

16 декабря - №№ 2, 8, 9, 10, 12, 18, 19, 33, 40, 51, 71, 302, 303.

17 декабря - №№ 9, 10, 12, 18, 40, 51, 302, 303.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив