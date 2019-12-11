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В День Независимости столичные автобусы будут ездить с сокращенным интервалом
11 Декабря 2019 19:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16-17 декабря общественный транспорт столицы будет работать в усиленном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Smart Astana Bot.
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В День независимости Республики Казахстан будет усилена работа следующих маршрутов:
16 декабря - №№ 2, 8, 9, 10, 12, 18, 19, 33, 40, 51, 71, 302, 303.
17 декабря - №№ 9, 10, 12, 18, 40, 51, 302, 303.
Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
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