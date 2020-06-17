В день мы госпитализируем около 50 человек с симптомами КВИ - глава Карагандинского облздрава

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев призвал незамедлительно обращаться за помощью при первых симптомах коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что попытки самолечения могут привести к серьезным осложнениям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об эпидемиологической ситуации и работе медицинских учреждений Ержан Нурлыбаев рассказал на онлайн-брифинге на платформе Zoom.

На сегодняшний день в Карагандинской области пять зараженных COVID-19 не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ. Трое из них, как сообщил Ержан Нурлыбаев, обратились за медицинской помощью слишком поздно.

«Люди пытались вылечиться самостоятельно дома. Сейчас эти пациенты в тяжелом состоянии в реанимации, под круглосуточным наблюдением врачей. Хочу призвать всех не тянуть с обращением к медикам. Это очень важно. Не нужно бояться вызывать скорую - надо бояться возможных последствий», - сказал он.

Руководитель управления отметил, что в области достаточно ресурсов и оборудования для оказания помощи больным КВИ. До начала карантина в регионе было 28 аппаратов ИВЛ. Дополнительно закупили 44, из которых 22 уже доставлены.

«Мы увеличиваем коечный фонд для лечения больных КВИ. Сегодня дополнительно открыли 100 коек инфекционного профиля на базе одной из больниц. К началу следующей недели еще добавятся койки. В Караганде сейчас из 647 коек свободны 66. В день мы госпитализируем около 50 человек с симптомами КВИ. Ситуация под контролем. Мы принимаем превентивные меры. Наша задача - обеспечить всех своевременной медицинской помощью», - сообщил Ержан Нурлыбаев.

В области увеличивают и количество лабораторий по выявлению КВИ. На минувшей неделе такой центр открыли в Жезказгане. В этом месяце заработает специализированная лаборатория в Темиртау, а в августе появится и в Балхаше. По словам руководителя управления, в июле количество исследований в сутки увеличится до 3 500-4 000.

Стационары области частично приостановили плановую госпитализацию. Продолжают работу реабилитационные центры для оказания помощи после инфарктов, инсультов и травм. В поликлиниках временно не проводятся скрининги и диспансеризация.

Чтобы уменьшить посещения поликлиник, лекарства пациентам из группы риска будут доставлять на дом.

Ержан Нурлыбаев призвал карагандинцев соблюдать санитарные требования, беречь своё здоровье и близких.

По Карагандинской области на сегодняшний день зарегистрировано 1 624 случая заболевания КВИ. 716 человек выздоровели. Девять заболевших умерли.