В день госсимволов полицейским Костаная вручили погоны

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В управлении полиции города Костаная в День государственных символов РК 10 сотрудников полиции получили первые и очередные звания офицеров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Праздничная церемония началась с исполнения гимна РК. Более 100 полицейских торжественно исполнили главную песню страны.

Заместитель начальника УП города Костаная подполковник Бекзат Мурат вручил погоны офицеров и отметил, что присвоение званий в день государственных символов для стражей порядка имеет большое значение. Флаг, Герб и Гимн – символы государственности и независимости и нашей страны.

«Получить первое звание в день государственного праздника приятно вдвойне. После обучения пришел служить в административную полицию. Обязуюсь образцово исполнять служебный долг», - сказал лейтенант Жанат Байбосынов.

Стоит отметить, что такие мероприятия прошли во всех отделах полиции региона.