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    16:52, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    В день госсимволов полицейским Костаная вручили погоны

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В управлении полиции города Костаная в День государственных символов РК 10 сотрудников полиции получили первые и очередные звания офицеров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    Праздничная церемония началась с исполнения гимна РК. Более 100 полицейских торжественно исполнили главную песню страны.

    Заместитель начальника УП города Костаная подполковник Бекзат Мурат вручил погоны офицеров и отметил, что присвоение званий в день государственных символов для стражей порядка имеет большое значение. Флаг, Герб и Гимн – символы государственности и независимости и нашей страны.

    «Получить первое звание в день государственного праздника приятно вдвойне. После обучения пришел служить в административную полицию. Обязуюсь образцово исполнять служебный долг», - сказал лейтенант Жанат Байбосынов.

    Стоит отметить, что такие мероприятия прошли во всех отделах полиции региона.


    Теги:
    МВД РК Костанайская область Вооруженные силы Общество
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