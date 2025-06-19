В День города в Шымкенте перекроют улицы и изменят маршруты автобусов

19 июня с 17:00 до 24:00 на площади «Астана» состоится фестиваль «Той думан FEST», приуроченный ко Дню города. В связи с этим, с 00:00 19 июня до 06:00 20 июня будет закрыто движение на участках улиц Байтерекова и Шаяхметова в районе пересечения с проспектом Назарбаева.

⠀

Из-за перекрытия проезжей части изменится схема движения 16 автобусных маршрутов.

С остановки «Metro» (проспект Назарбаева) будут курсировать автобусы маршрутов:

№15, №27, №42, №54, №75, №92, №113, №150, №207

№15, №27, №42, №54, №75, №92, №113, №150, №207 С остановки «Административно-деловой центр» (улица Шаяхметова):

№3, №10, №42, №67, №75, №92, №150.

Фото: управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

— Все маршруты будут работать до полуночи, чтобы горожанам было удобно возвращаться домой после праздника. Жителей и гостей Шымкента просим заранее планировать поездки и учитывать изменения в дорожной обстановке, — отметили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Ранее сообщалось, за чей счет пройдет фестиваль ко Дню города в Шымкенте.

Фото: управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Фото: управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Фото: управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Фото: управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Фото: управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог



⠀



