В День города в Шымкенте перекроют улицы и изменят маршруты автобусов
В День города в Шымкенте перекроют улицы и изменят маршруты автобусов. Ограничения связаны с обеспечением безопасности и предотвращением дорожно-транспортных происшествий, передает корреспондент агентства Kazinform.
19 июня с 17:00 до 24:00 на площади «Астана» состоится фестиваль «Той думан FEST», приуроченный ко Дню города. В связи с этим, с 00:00 19 июня до 06:00 20 июня будет закрыто движение на участках улиц Байтерекова и Шаяхметова в районе пересечения с проспектом Назарбаева.
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Из-за перекрытия проезжей части изменится схема движения 16 автобусных маршрутов.
- С остановки «Metro» (проспект Назарбаева) будут курсировать автобусы маршрутов:
№15, №27, №42, №54, №75, №92, №113, №150, №207
- С остановки «Административно-деловой центр» (улица Шаяхметова):
№3, №10, №42, №67, №75, №92, №150.
— Все маршруты будут работать до полуночи, чтобы горожанам было удобно возвращаться домой после праздника. Жителей и гостей Шымкента просим заранее планировать поездки и учитывать изменения в дорожной обстановке, — отметили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
Ранее сообщалось, за чей счет пройдет фестиваль ко Дню города в Шымкенте.
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