РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:36, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    В День города в Шымкенте перекроют улицы и изменят маршруты автобусов

    В День города в Шымкенте перекроют улицы и изменят маршруты автобусов. Ограничения связаны с обеспечением безопасности и предотвращением дорожно-транспортных происшествий, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Шымкент, дорога
    Фото: управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

    19 июня с 17:00 до 24:00 на площади «Астана» состоится фестиваль «Той думан FEST», приуроченный ко Дню города. В связи с этим, с 00:00 19 июня до 06:00 20 июня будет закрыто движение на участках улиц Байтерекова и Шаяхметова в районе пересечения с проспектом Назарбаева.

    Из-за перекрытия проезжей части изменится схема движения 16 автобусных маршрутов.

    • С остановки «Metro» (проспект Назарбаева) будут курсировать автобусы маршрутов:
      №15, №27, №42, №54, №75, №92, №113, №150, №207
    • С остановки «Административно-деловой центр» (улица Шаяхметова):
      №3, №10, №42, №67, №75, №92, №150.
    Шымкент, дороги
    Фото: управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

    — Все маршруты будут работать до полуночи, чтобы горожанам было удобно возвращаться домой после праздника. Жителей и гостей Шымкента просим заранее планировать поездки и учитывать изменения в дорожной обстановке, — отметили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

    Ранее сообщалось, за чей счет пройдет фестиваль ко Дню города в Шымкенте.

    дороги, Шымкент
    Фото: управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог
    дороги, Шымкент
    Фото: управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог
    дороги, Шымкент
    Фото: управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог
    Шымкент, дороги
    Фото: управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог
    дороги, Шымкент
    Фото: управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

     




    Теги:
    Дороги Регионы Казахстана Регионы Транспорт Шымкент Дата
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают