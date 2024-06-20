В день города уникальный проект - Tulip Hall распахнул свои двери в Шымкенте

Аким города поздравил присутствующих с праздником и отметил заслуги нескольких заслуженных граждан.

— Поздравляю всех с праздником нашего любимого города. История Шымкента насчитывает не менее 2200 лет, и этот факт признан на уровне ЮНЕСКО. С момента получения Шымкентом статуса города республиканского значения произошло много позитивных изменений. Только с начала текущего года объем промышленной продукции, производимой в Шымкенте, составил 424,7 млрд тенге. В обрабатывающей промышленности в 2024 году запланирована реализация 16 проектов на 84,9 млрд тенге с созданием 1 834 рабочих мест. Из них реализовано два проекта на сумму 500 млн тенге. Объем продукции сельского хозяйства составил 17,3 млрд тенге. Объем привлеченных инвестиций в город увеличился на 17,4% и составил 203,7 млрд тенге. Объем строительных работ составил 55,7 млрд тенге, увеличившись на 30,7%. Но главное богатство и ценность нашего города — его трудолюбивый народ. Благодаря этому наш город процветает и развивается. С каждым годом облик нашего города меняется, растет экономика, растет благосостояние населения. Новые идеи и планы, масштабные инвестиции дали новый импульс развитию города. От всей души благодарю всех, кто своим трудом, силой и талантом внес неоценимый вклад в развитие и благополучие нашего города. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях! — сказал аким мегаполиса.