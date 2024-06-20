В день города уникальный проект - Tulip Hall распахнул свои двери в Шымкенте
Сегодня, 19 июня в Шымкенте было проведено масштабное мероприятие, посвященное Дню города, в новом многофункциональном комплексе «Tulip Hall». В нем приняли участие аким города Габит Сыздыкбеков, представители интеллигенции и жители города, передает агентство Kazinform.
Аким города поздравил присутствующих с праздником и отметил заслуги нескольких заслуженных граждан.
— Поздравляю всех с праздником нашего любимого города. История Шымкента насчитывает не менее 2200 лет, и этот факт признан на уровне ЮНЕСКО. С момента получения Шымкентом статуса города республиканского значения произошло много позитивных изменений. Только с начала текущего года объем промышленной продукции, производимой в Шымкенте, составил 424,7 млрд тенге. В обрабатывающей промышленности в 2024 году запланирована реализация 16 проектов на 84,9 млрд тенге с созданием 1 834 рабочих мест. Из них реализовано два проекта на сумму 500 млн тенге. Объем продукции сельского хозяйства составил 17,3 млрд тенге. Объем привлеченных инвестиций в город увеличился на 17,4% и составил 203,7 млрд тенге. Объем строительных работ составил 55,7 млрд тенге, увеличившись на 30,7%. Но главное богатство и ценность нашего города — его трудолюбивый народ. Благодаря этому наш город процветает и развивается. С каждым годом облик нашего города меняется, растет экономика, растет благосостояние населения. Новые идеи и планы, масштабные инвестиции дали новый импульс развитию города. От всей души благодарю всех, кто своим трудом, силой и талантом внес неоценимый вклад в развитие и благополучие нашего города. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях! — сказал аким мегаполиса.
На мероприятии были награждены граждане, внесшие значительный вклад в развитие города, получившие звание «Почетный гражданин» Шымкента.
В этот раз концертную программу представили народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии Талгат Кузембаев, симфонический оркестр Городского театра оперы и балета, хоровой коллектив, артисты концертной организации «Шымкент концерт».
В концертной программе выступили народный артист Казахстана и лауреат Государственной премии Талгат Кузембаев, симфонический оркестр Городского театра оперы и балета, хоровой коллектив и артисты концертной организации «Шымкент концерт».
Следует отметить, что площадь здания, построенного по поручению Президента, составляет 17 964 квадратных метров. Вместимость концертного зала в трехэтажном здании — 2066 мест. Также имеется конференц-зал на 190 мест.