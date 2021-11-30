+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -6 °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В декабре ограничат въезд в Казахстан граждан из ряда стран в целях недопущения завоза нового штамма КВИ «Омикрон»

30 Ноября 2021 09:35
Поделиться:
В декабре ограничат въезд в Казахстан граждан из ряда стран в целях недопущения завоза нового штамма КВИ «Омикрон»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие меры предпримут в Казахстане в целях недопущения завоза нового варианта штамма коронавирусной инфекции «Омикрон», рассказал вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Обеспечить должный охват населения ревакцинацией поручил Премьер-Министр РК
Предложения по усилению контроля на госгранице поддерживаются – Аскар Мамин Обрабатывающая промышленность сохраняет стабильный рост – МИИР РК Сколько доз вакцины Pfizer завезено в Казахстан

Было отмечено, что учитывая появление нового варианта штамма коронавирусной инфекции «Омикрон», в целях недопущения его завоза на территорию республики на Межведомственной комиссии принято решение ввести с 3 декабря текущего года следующие меры:

- Ограничить въезд в РК иностранных граждан из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Малави, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга.

- Ввести наличие обязательного ПЦР теста независимо от вакцинации для лиц, прибывающих из стран, где выявлены случаи КВИ вызванные вариантом «Омикрон»: на сегодняшний день – это Израиль, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Италия, Германия, Австралия, Канада.

- Лица прибывающие из стран, где выявлены случаи КВИ, вызванные «Омикрон» независимо от результата ПЦР теста должны самоизолироваться на семь дней (домашний карантин).

- Учитывая пассажиропоток с Египтом (ноябрь более 13 тысяч человек) и выявление в Бельгии случая КВИ вызванного «Омикрон» у лица прибывшего из Египта приостановить авиасообщение с Египтом.

- Продолжить секвенирование штаммов короновирусной инфекции, циркулирующих в РК.


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в мире  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Обеспечить должный охват населения ревакцинацией поручил Премьер-Министр РК
Предложения по усилению контроля на госгранице поддерживаются – Аскар Мамин
Обрабатывающая промышленность сохраняет стабильный рост – МИИР РК
Сколько доз вакцины Pfizer завезено в Казахстан
Популярное
1 Скандал в полиции Риддера: сотрудник ИВС подозревается в изнасиловании подчиненной
2 Три притона для занятия проституцией ликвидировано полицейскими ВКО
3 Модель Назарбаева и ее влияние на интеграцию тюркского мира
4 Домашний скот отстреливала преступная группа в Акмолинской области
5 В Казахстане планируют изымать у населения просроченные газовые баллоны
6 Потепление обещают казахстанцам синоптики в ближайшие три дня
Читайте также
Сколько человек прошли ревакцинацию от COVID-19 в Казахстане
Алексей Цой попросил главу ВОЗ ускорить процесс регистрации казахстанских вакцин
Скандал в полиции Риддера: сотрудник ИВС подозревается в изнасиловании подчиненной
Три притона для занятия проституцией ликвидировано полицейскими ВКО
Модель Назарбаева и ее влияние на интеграцию тюркского мира
Домашний скот отстреливала преступная группа в Акмолинской области
В Казахстане планируют изымать у населения просроченные газовые баллоны
Потепление обещают казахстанцам синоптики в ближайшие три дня
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив