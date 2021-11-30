В декабре ограничат въезд в Казахстан граждан из ряда стран в целях недопущения завоза нового штамма КВИ «Омикрон»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие меры предпримут в Казахстане в целях недопущения завоза нового варианта штамма коронавирусной инфекции «Омикрон», рассказал вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что учитывая появление нового варианта штамма коронавирусной инфекции «Омикрон», в целях недопущения его завоза на территорию республики на Межведомственной комиссии принято решение ввести с 3 декабря текущего года следующие меры:

- Ограничить въезд в РК иностранных граждан из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Малави, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга.

- Ввести наличие обязательного ПЦР теста независимо от вакцинации для лиц, прибывающих из стран, где выявлены случаи КВИ вызванные вариантом «Омикрон»: на сегодняшний день – это Израиль, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Италия, Германия, Австралия, Канада.

- Лица прибывающие из стран, где выявлены случаи КВИ, вызванные «Омикрон» независимо от результата ПЦР теста должны самоизолироваться на семь дней (домашний карантин).

- Учитывая пассажиропоток с Египтом (ноябрь более 13 тысяч человек) и выявление в Бельгии случая КВИ вызванного «Омикрон» у лица прибывшего из Египта приостановить авиасообщение с Египтом.

- Продолжить секвенирование штаммов короновирусной инфекции, циркулирующих в РК.